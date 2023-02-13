أمير الشرقية يُدشن الملتقى التوعوي "أنا أستطيع"

كما كرّم الأمير المتحدثين بالملتقى؛ وهم: الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، وعالم الأبحاث الطبية في السرطان الدكتور فهد الخضيري، واستشارية أشعة الثدي والكشف المبكر عن السرطان الدكتورة فاتنة الطحان، واستشاري طب الأسرة الدكتورة لمياء البراهيم، والدكتور حمد بن جروان، ومقدمة الحفل نهى الحربي، وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وشركاء النجاح والداعمين.