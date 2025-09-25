تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر بطولة التنس العالمية Six Kings Slam 2025 في الرياض

وتُعد البطولة إحدى أهم الفعاليات ضمن موسم الرياض هذا العام، إذ تجمع ستة من أبرز نجوم التنس في العالم: نوفاك دجوكوفيتش، كارلوس ألكاراز، يانيك سينر، ستيفانوس تسيتسيباس، ألكسندر زفيريف، وتايلور فريتز. وعلى مدار ثلاث ليالٍ استثنائية، سيعيش الجمهور أجواءً حافلة بالإثارة تبدأ بمباريات ربع النهائي في اليوم الأول، مروراً بنصف النهائي، وصولاً إلى اليوم الختامي الذي سيشهد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.