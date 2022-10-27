مبادرة مستقبل الاستثمار: ترابط الشعوب الخليجية أسهم في تسريع النمو الاقتصادي

كما أبرز المشاركون في الجلسة أهمية تسليط الضوء على العلاقة ما بين الأهداف والعوائد العالية للاستثمار من أجل تخفيف المخاطر؛ من أجل مواكبة التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ضرورة أن يتم التركيز على الأهداف الموضوعة مع زيادة الوعي في مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب الكثير من الاستثمارات، فضلاً عن التوصل إلى رسم أهداف مشتركة سواء أكانت في مجالات التقنية أو تسخير قوة رؤوس الأموال؛ من أجل الوصول إلى تحقيق الاستدامة المالية.