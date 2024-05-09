القوات المسلحة السعودية تشارك في تمرين "إيفيس 2024" في تركيا

ووصلت وحدات القوات المسلحة السعودية المشاركة في التمرين، إلى جمهورية تركيا، وكان في استقبالها الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة العميد البحري الركن عادل بن محمد الكلثمي، ومدير التمرين من الجانب السعودي العميد الركن ناصر بن حثلين السحيمي، وعدد من ضباط أفرع القوات المسلحة السعودية.