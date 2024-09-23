رئيس "سدايا": المملكة مستمرة في التفوق عالميًا بالتقدم المتسارع بمجال الذكاء الاصطناعي

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات القيادة خطت خطوات كبيرة في مجال التقدم التقني، حتى أصبحت اليوم تنافس عالميًا في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي الذي كانت فيه العاصمة الرياض قبل أيام محط أنظار العالم، حينما نظمت سدايا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، وشهدت حضورًا عالميًا كبيرًا من أكثر من 100 دولة بالعالم في خطوة أكدت مكانة المملكة المرموقة في هذا المجال التقني المتقدم.
وقال "الغامدي": الدعم المستمر والمتواصل الذي تجده "سدايا" من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، زاد من تطلعاتنا نحو التميز في الأداء والمنافسة والوصول للعالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ولكي تصبح المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مبينًا أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي على مدى نسخها الثلاث شكلت منعطفًا مهمًا في مسيرة التطور الذي تعيشه المملكة، وعدت منصة سعودية تطل بها على العالم المتقدم، وتواكب حراكه التقني، وتمخض عنها مخرجات جمّة لامست الجوانب التي تهم المملكة تقنيًا إلى جانب دعم دورها في المساهمة بصناعة القرار الدولي المعني بهذا المجال.
وأضاف: إننا في المملكة نفخر كل عام في مواصلة تحقيق منجزات تشرّف هذا الوطن المعطاء في ظل رؤية 2030 التي وضعت للوطن خارطة طريق نستلهم منها الإنجاز تلو الإنجاز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي الذي أعلن عنه في قمة الذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة أثبت قيادة المملكة للعالم الإسلامي، حيث هدف إلى إعداد إطار شامل لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتعاون الدولي في هذا المجال.
وبيّن "الغامدي" أن هذا العام شهد إنجازات عالمية عدة للمملكة؛ منها إعلان اليونسكو خلال القمة الماضية "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" تحت رعايتها بشكل رسمي والذي صدر قرار مجلس الوزراء عام 2023 بالموافقة على إنشائه في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشار إلى أن القمة تمخض عنها إطلاق وثيقة المبادئ التوجيهية للتصدي لعمليات التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وهي خطوة تدعم الإسهام في رفع الوعي وإيضاح الأسلوب الأمثل للاستفادة من هذه التقنيات الواعدة، والتعريف بطرق الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
ولفت إلى أنه تم خلال هذا العام إطلاق أكبر مبادرة وطنية وهي مبادرة مليون سعودي للذكاء الاصطناعي "سماي" بالتعاون مع وزارة التعليم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترمي إلى تزويد مليون مواطن ومواطنة بالمهارات والمعارف في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأتي ضمن جهود سدايا في تنمية رأس المال البشري بالمملكة بغية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة عالميًا في مجال التقنية والابتكار.
وأفاد أنه في ذلك الإطار حققت المملكة المركز الـ 14 عالميًا والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المعتمد من منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي، وذلك من بين 83 دولة في العالم، وواصلت المملكة تصدرها للمركز الأول عالميًا في معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقاً للمؤشر نفسه، في خطوة تؤكد أن المملكة هي الدولة الأسرع نموًا في العالم بالذكاء الاصطناعي، وذلك بتقدمها 17 مرتبة ضمن المؤشر.
وألمح إلى أن المملكة تصدرت كذلك مقدمة دول العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024 (OSI) للبيانات الحكومية المفتوحة، وفي المعرفة والمهارات الرقمية بما يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها بلادنا في التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي والإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات ضمن إطار رؤية 2030.
وبيّن أن القمة خرجت بمبادرات تقنية أخرى تعود بالنفع على بلادنا كالتوقيع مع كبرى الشركات العالمية في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي لاكتساب المهارة والمعرفة وتوطينها في المملكة ورفع مستوى قدرات أبناء الوطني ونقل التقنية إلى جانب إطلاق الشبكة السعودية للتكامل الحكومي "سباين" التي تهدف لبناء نظام شبكة تكاملية بانتشار واسع للشبكة لتمكن الربط الافتراضي الدولي والمحلي مع مركز المعلومات الوطني التابعة للهيئة لتغطية جميع مناطق المملكة بسرعات كبيرة تخدم الجهات الحكومية وغير الحكومية.