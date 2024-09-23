رئيس "سدايا": المملكة مستمرة في التفوق عالميًا بالتقدم المتسارع بمجال الذكاء الاصطناعي

وقال "الغامدي": الدعم المستمر والمتواصل الذي تجده "سدايا" من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، زاد من تطلعاتنا نحو التميز في الأداء والمنافسة والوصول للعالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ولكي تصبح المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مبينًا أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي على مدى نسخها الثلاث شكلت منعطفًا مهمًا في مسيرة التطور الذي تعيشه المملكة، وعدت منصة سعودية تطل بها على العالم المتقدم، وتواكب حراكه التقني، وتمخض عنها مخرجات جمّة لامست الجوانب التي تهم المملكة تقنيًا إلى جانب دعم دورها في المساهمة بصناعة القرار الدولي المعني بهذا المجال.