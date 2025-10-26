منتدى الأفلام السعودي 2025 يختتم فعالياته بحضور أكثر من 2000 زائر يوميًا وأكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل

وشهد المنتدى توقيع عددٍ من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية؛ بهدف دعم تطوير المواهب السينمائية السعودية، وتعزيز الإنتاج المشترك، وتمكين الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتسهيل عمليات التصوير في المملكة كتصاريح التصوير في العلا التي تتميز ببيئة حيوية وجمالية جاذبة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية، ومبادرات نوعية لتأهيل الكفاءات في مجالات كتابة السيناريو، والإخراج، والإنتاج.