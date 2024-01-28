المحطة الثانية لحدث التذوق الإعلامي لعلامة JAECOO في مدينة جدة يدخل العد التنازلي

من المعروف أنه كمنتج حضري للطرق الوعرة تم إنشاؤه بواسطة JAECOO، وملتزماً بمفهوم العلامة التجارية المتمثل في "وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي"، تم تجهيز J7 بنظام ARDIS الذكي لجميع الطرق المطور بشكل مستقل. يحتوي النظام على سبعة أوضاع قيادة رئيسية بما في ذلك الرمال والطين والطرق الوعرة، مما يضمن أن يتمكن المستخدمون من القيادة كما يحلو لهم في أي سيناريو سفر. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز J7 أيضًا بمحرك ذهبي 1.6TGDI وعلبة تروس مزدوجة القابض الرطبة 7DCT، والتي يمكن أن تنتج طاقة قصوى تبلغ 145 كيلووات وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. نظام حماية السلامة بمستوى 5 نجوم يسمح للسائقين بالاستمتاع بتجربة التحكم القصوى.