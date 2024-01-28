المحطة الثانية لحدث التذوق الإعلامي لعلامة JAECOO في مدينة جدة يدخل العد التنازلي

في نهاية شهر ديسمبر، عقدت العلامة التجارية الجديدة للسيارات على الطرق الوعرة JAECOO أول حدث تذوق إعلامي لسيارة J7 في عاصمة السعودية الرياض، وقد نالت القدرات الاستثنائية للسيارة الجديدة على الطرق الوعرة إشادة كبيرة من أكثر من 60 وسيلة إعلام محلية رئيسية. من أجل السماح للسوق والمستخدمين بفهم سحر منتجات J7 بشكل كامل، ستبدأ JAECOO جولة تذوق مرة أخرى في جدة المعروفة باسم "عروس البحر الأحمر".
ومن المتوقع أن يدعو حدث التذوق في محطة جدة أكثر من 80 ممثلاً من وسائل الإعلام لصناعة السيارات ومراجعي السيارات المحترفين. في جدة، المدينة التي تتمتع بثقافة تاريخية وأجواء حضرية حديثة، ستقوم JAECOO بإنشاء كرنفال نهائي على الطرق الوعرة لجميع المشاركين لتقدير الجودة الاستثنائية وقدرات المشي على الطرق الوعرة لـ J7.
في ذلك الوقت، سيكون كبار المديرين التنفيذيين لعلامة JAECOO حاضرين أيضاً في حدث التذوق لإجراء اتصالات شاملة وجهاً لوجه مع وسائل الإعلام من أبعاد متعددة مثل تاريخ تطوير العلامة التجارية، والتخطيط الاستراتيجي، والأداء والتصميم الجمالي والتكنولوجيا الذكية لـ J7. بعد ذلك، سيتمكن الضيوف الحاضرون من الركوب بحرية في التضاريس المعقدة في حديقة ذيب للسيارات وتجربة الطرق الوعرة المذهلة التي تقدمها J7 من مسافة قريبة.
من المعروف أنه كمنتج حضري للطرق الوعرة تم إنشاؤه بواسطة JAECOO، وملتزماً بمفهوم العلامة التجارية المتمثل في "وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي"، تم تجهيز J7 بنظام ARDIS الذكي لجميع الطرق المطور بشكل مستقل. يحتوي النظام على سبعة أوضاع قيادة رئيسية بما في ذلك الرمال والطين والطرق الوعرة، مما يضمن أن يتمكن المستخدمون من القيادة كما يحلو لهم في أي سيناريو سفر. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز J7 أيضًا بمحرك ذهبي 1.6TGDI وعلبة تروس مزدوجة القابض الرطبة 7DCT، والتي يمكن أن تنتج طاقة قصوى تبلغ 145 كيلووات وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. نظام حماية السلامة بمستوى 5 نجوم يسمح للسائقين بالاستمتاع بتجربة التحكم القصوى.
خلال تجربة القيادة في محطة جدة، سيقوم الكبار في صناعة السيارات بتحليل القوة الشاملة لسيارة J7 من منظور احترافي. لا بد أن تواجه J7 الاختبار بموقف كامل، وتظهر قوتها على الطرق الوعرة مفهوم "وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي"، فلننتظر ونرى.