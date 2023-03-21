"التعليم" تفتح التقديم على برامج "الإيفاد والابتعاث" في عدة تخصصات عبر "فارس"

أعلنت وزارة التعليم، عن فتح التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث لمنسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدة تخصصات.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك هو تنمية مهارات ومعارف منسوبيها؛ للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأشارت إلى أن التقديم يكون عبر نظام "فارس" حتى نهاية شهر شوال المقبل 1444هـ، في تخصصات محددة تشمل: التخصصات العلمية باستثناء تخصصات المناهج وتكنولوجيا التعليم في كل التخصصات المطلوبة، وتخصص التقنية والمعلومات، واللغويات (الصينية والانجليزية) باستثناء مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، والطفولة باستثناء تخصصات المناهج ووسائل تقنيات التعليم في تخصص الطفولة، والتوجيه والإرشاد الطلابي، ثم الفنون.