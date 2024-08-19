"الجطيلي": السعودية دولة رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية

وبنهاية عام 2023م حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في العالم، وذلك بحسب منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، حيث قدمت مساعدات بما يفوق المليار و200 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.6% من المساعدات التي قدمتها الدول المانحة للدول النامية والدول التي تعاني من الكوارث والأزمات.