"الجطيلي": السعودية دولة رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية

أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي أن السعودية دولة رائدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وقال: المملكة وخلال نحو 30 عاماً الماضية أو أكثر بقليل أسهمت بــ131 مليار دولار لمساعدة 175 دولة.
وأضاف "الجطيلي": هذه المساعدات كانت عبارة عن مساعدات إنسانية وتنمية وخيرية.
يذكر أنه ومنذ عام 1975م إلى عام 2024م قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات إنمائية تقارب 131 مليار دولار أمريكي غطت 171 دولة من الدول ونفذ بها أكثر 7.090 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا وتنمويًا.
وبنهاية عام 2023م حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في العالم، وذلك بحسب منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، حيث قدمت مساعدات بما يفوق المليار و200 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.6% من المساعدات التي قدمتها الدول المانحة للدول النامية والدول التي تعاني من الكوارث والأزمات.
وبادرت المملكة كذلك بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 مايو 2015 م؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة ومواجهة التحديات ومدّ يد العون للمحتاجين في كل مكان في العالم على نحو فعّال.