أمير حائل يهنئ الطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي ويؤكد دورهم في تحقيق رؤية 2030

هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، أبناءه وبناته الطلاب والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالتفوق والنجاح.
وقال سموه: "إن العام الجديد يحمل بين طياته آمالًا وفرصًا متعددة للتفوق والإبداع، فأنتم عماد الحاضر وقادة المستقبل، وبجهودكم يزدهر الوطن ويرتقي".
وأضاف: "سيروا جميعًا على بركة الله، بخطى واثقة وعزيمة راسخة، واستنيروا بعلمكم وتوجيهات المعلم والمعلمة، فهما القدوة والموجهان في رحلة التعلّم والحياة، ومع متابعة الأسرة وتكاتف الجميع نحو هدف مشترك، نحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله".
وأكد أمير المنطقة تطلعه إلى نجاحات متجددة وإنجازات كبيرة يحققها الطلاب والطالبات، تسهم في رفعة الوطن وازدهار المنطقة.