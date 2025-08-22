أمير حائل يهنئ الطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي ويؤكد دورهم في تحقيق رؤية 2030

وأضاف: "سيروا جميعًا على بركة الله، بخطى واثقة وعزيمة راسخة، واستنيروا بعلمكم وتوجيهات المعلم والمعلمة، فهما القدوة والموجهان في رحلة التعلّم والحياة، ومع متابعة الأسرة وتكاتف الجميع نحو هدف مشترك، نحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله".