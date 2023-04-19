"بيئة الرياض" تصادر 3445 كيلو من اللحوم والخضراوات وترصد 60 مخالفة

ونفذت "بيئة الرياض" 1075 من الجولات التفتيشية والرقابية خلال الإجازة ؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة ووفرة المعروض ومطابقته للشروط ، حيث إن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود مع اقتراب عيد الفطر، خصوصًا الرقابة على المسالخ وأسواق المواشي وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم التي تشهد إقبالاً متزايدًا، وتحتاج إلى رفع الطاقة التشغيلية استعدادًا لعيد الفطر.