"بيئة الرياض" تصادر 3445 كيلو من اللحوم والخضراوات وترصد 60 مخالفة

كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ هذا الأسبوع، مع استمرارية الأعمال الرقابية والحملات على مدار العام.
ونفذت "بيئة الرياض" 1075 من الجولات التفتيشية والرقابية خلال الإجازة ؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة ووفرة المعروض ومطابقته للشروط ، حيث إن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود مع اقتراب عيد الفطر، خصوصًا الرقابة على المسالخ وأسواق المواشي وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم التي تشهد إقبالاً متزايدًا، وتحتاج إلى رفع الطاقة التشغيلية استعدادًا لعيد الفطر.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد أكثر من 60 مخالفة متنوعة، كما صادرت الفرق الرقابية ما يزيد على 3445 كيلو من اللحوم والخضراوات والفواكه الفاسدة، وكان من المخالفات المرصودة عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وتم تحرير المحاضر للمنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت المخالفة.
يُشار إلى أن ذلك يأتي من أجل التأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.