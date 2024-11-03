"روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بمدينة لندن

وتتزامن المشاركة هذا العام مع انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية التي تستهدف عدداً من الأسواق الدولية الرئيسية، كما تتزامن مع حملة شتاء السعودية التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي وتستمر حتى شهر أبريل 2025، في 7 وجهات مميزة، هي: العلا، الرياض، جدة، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل. وتشمل أكثر من 1000 تجربة سياحية حول المملكة، إضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية مثل: موسم الرياض، مهرجان العلا، تقويم جدة، موسم الدرعية، ميدل بيست، رالي داكار، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الإيطالي، وجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة.