"روح السعودية" تعلن عن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بمدينة لندن

تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة بروح السعودية؛ الهوية الرسمية للسياحة السعودية، للمشاركة في معرض سوق السفر الدولي WTM بمدينة لندن، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، وذلك بهدف ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، والترويج للوجهات السياحية الفريدة، وتمكين الشركاء، وإبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة.
وتشارك منظومة السياحة السعودية "وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحي" إضافة إلى 61 شريكاً من بينهم: الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، كروز السعودية، الخطوط السعودية، طيران الرياض، البحر الأحمر الدولية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شركة الدرعية، شركة القدية للاستثمار، نيوم، إضافة إلى 17 علامة تجارية فندقية محلية ودولية. ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المعرض عن إطلاق وجهة سياحية جديدة.
ويحتضن جناح "روح السعودية" هذا العام العديد من الأجنحة المميزة والتفاعلية التي ترسخ الحفاوة السعودية، وتبرز الثقافة الغنية والأصيلة، وتسلط الأضواء على الطبيعة الساحرة والتنوع الطبيعي والمناخي، حيث سيستمتع الزوار بتذوق القهوة السعودية وتجربة أشهر الأطباق والنكهات السعودية، والاطلاع على الحرف اليدوية المحلية، إضافة إلى عدد من التجارب التفاعلية الفريدة التي يعيش من خلالها الزوار عبر التكنولوجيا المتقدمة والخرائط التفاعلية مع الوجهات والمواقع الفريدة والتجارب الملهمة والأنشطة البحرية.
ومن جانب آخر، يضم الجناح السعودي مساحة مخصصة لشركاء الأعمال للاطلاع على زخم من المعلومات عن التسهيلات والمشاريع والفرص الاستثمارية الهائلة، وبإمكانهم التسجيل إلكترونياً كشركاء تجاريين بكل يسر وسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. كما سيتم عقد العديد من الاجتماعات الثنائية وإعلان تفاصيل الشراكات الاستراتيجية الجديدة.
وتتزامن المشاركة هذا العام مع انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية التي تستهدف عدداً من الأسواق الدولية الرئيسية، كما تتزامن مع حملة شتاء السعودية التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي وتستمر حتى شهر أبريل 2025، في 7 وجهات مميزة، هي: العلا، الرياض، جدة، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل. وتشمل أكثر من 1000 تجربة سياحية حول المملكة، إضافة إلى الفعاليات العالمية والنوعية مثل: موسم الرياض، مهرجان العلا، تقويم جدة، موسم الدرعية، ميدل بيست، رالي داكار، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الإيطالي، وجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة.