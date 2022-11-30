تطبيقا "توكلنا خدمات" و"نفاذ".. الأكثر تحميلًا في المملكة لـ2022م

وسجل تطبيق "توكلنا خدمات" في المملكة وفقًا لآخر إحصائيات أكثر من 13.7 مليون مستخدم نشط، وتم من خلال التطبيق إجراء أكثر من ملياري عملية خلال عام 2022، بواقع أكثر من 9 ملايين عملية في اليوم؛ منها إصدار أكثر من 27 مليون تصريح لأداء مناسك العمرة، وتسجيل 500 ألف متبرع بالأعضاء، وأكثر من 192 ألف عملية لخدمات أسعفني ونداء الاستغاثة.