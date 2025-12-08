التدريب التقني بالمدينة المنورة يعتمد "عن بُعد" غداً بسبب الحالة الجوية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة أن التدريب ليوم غدٍ الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ سيكون "عن بُعد" في بعض المنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك حفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات التدريب.