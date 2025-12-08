التدريب التقني بالمدينة المنورة يعتمد "عن بُعد" غداً بسبب الحالة الجوية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة أن التدريب ليوم غدٍ الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ سيكون "عن بُعد" في بعض المنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك حفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات التدريب.
وجاء القرار بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة، والتي أشارت إلى تقلبات تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية في المنطقة.
وشمل القرار جميع منشآت التدريب داخل المدينة المنورة، إضافة إلى محافظات ينبع، الحناكية، بدر، خيبر، ومهد الذهب، حيث سيتم تنفيذ العملية التدريبية عبر منصة "التدرب الإلكتروني" المعتمدة.
وأكدت الإدارة أن سلامة الميدان التدريبي تمثل أولوية قصوى، داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية لأي مستجدات.