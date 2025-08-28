"هيئة العقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في (166) حيًا بمنطقة الرياض

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (157.720) قطعة عقارية في (166) حيًا بمنطقة الرياض منها (32) حيًا في محافظة الغاط، و(13) حيًا في محافظة الزلفي، و(10) أحياء بمحافظة المجمعة، و(11) حيًا في المركز الإداري بمحافظة جلاجل، و(12) حيًا في المركز الإداري بمحافظة روضة سدير، و(7) أحياء بالمركز الإداري في محافظة حوطة سدير، و (9) أحياء في الرياض، و( 45) حيًا في محافظة الخرج، و(27) حيًا في محافظة الدلم، ابتداءً من 7 سبتمبر 2025م، وحتى نهاية يوم 11 ديسمبر 2025م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة الغاط: (حي الرحاب، حي بدر، حي الوادي، حي المزرعة، حي الريان، حي السليمانية، حي الناصرية، حي الازدهار، حي الخالدية، حي الفلاح، حي سدير، حي السلام، حي الديرة، حي الفيصلية، حي الصحنة، مخطط 590، حي النخيل، حي زميقة، حي النهضة، حي طويق، حي المنتزه، حي البستان، حي الصناعية، حي النفل، حي الربيع، حي الزهور، حي غرناطة، حي الياسمين، حي الأندلس، حي المصيف، حي الأسكان، مخطط 1156)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: (حي علقة، حي السعادة، جزءًا من حي النور، حي القدس، حي الصديق، حي الفروسية، حي طويق، حي الورود، حي حطين، حي بدر، حي الفيصلية، حي اليرموك، حي السلام)، ويكون التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة المجمعة: (حي الأمير سلطان بن عبد العزيز، حي الأندلس، حي البصيرة، حي المستشفى الجامعي، حي المستقبل، حي الجامعيين، حي الملك سلمان، حي الفيحاء، حي الملك فهد، حي المرقب)، فيما يبدأ التسجيل في المركز الإداري بمحافظة جلاجل في: (حي الملك فيصل، حي السمرية، حي الشعيبة، حي البلد القديمة، حي الوسطة، حي النموذجية، حي الشمالية، حي الجزر، حي القري، حي الصناعية، حي الملك فهد).
ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة روضة سدير: (حي الندى، حي الفيصلية، حي اليمامة، حي الريان، حي المروج، حي الصناعية، حي التعاون، حي الغدير، حي المنار، حي النخيل، حي الحزم، مخطط تنظيم الأرض الحكومية الواقعة جنوب مخطط الحصون المعتمد رقم 731 تجاري)، والأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة حوطة سدير: (حي الحلة الطالعية، جزء من حي ربعه الحصون، جزء من حي أم عنيق، حي الشبيلية، حي بدر، حي القادسية، حي المروج).
ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الرياض: (المنطقة الحضرية الواقعة بين شارع وادي حنيفة شرقًا ووادي نمار غربًا، جزءًا من حي الخير، جزءًا من حي الفرسان، حي الزهور، جزءًا من حي الشعلة، حي المجد، حي الرحاب، حي الدانة، أجزاء من حي النخبة).
كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخرج: (أجزاءً من حي النخيل، حي الهداء، حي الزاهر، حي الازدهار، حي المجد، حي العارض، حي طويق، حي المسيل، حي النهضة، حي الملقا، حي الجامعة، حي الورود، حي السلام، حي الرفيعة، حي اليرموك، حي الريحان، جزءًا من حي السهباء، حي البدع، حي أم السلم، حي مشرفة، حي المحمدية، حي مشرف، حي الفيصلية، حي العدامة، حي الناصفة، حي السيح، حي النهضة، جزءًا من حي السلمية، حي غياضه، حي أحد، حي الديرة، جزءًا من حي فرزان، حي العالية، حي اليمامة، حي الخالدية، حي نجد، حي العيون، حي النرجس، حي العسيلة، جزءًا من حي العفجة، حي البساتين، حي العقيق، حي سلطانة، جزءًا من حي الرفايع، جزءًا من حي الرفاع).
ويكون التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الدلم: (حي العليا، حي الياسمين، حي الصناعية، حي بدر، حي الوادي، حي المزرعة، حي الريان، حي السليمانية، حي الناصرية، حي الازدهار، حي الخالدية، حي الفلاح، حي سدير، حي السلام، حي الديرة، حي الفيصلية، حي الصحنة، مخطط 590، حي النخيل، حي زميقة، حي النهضة، مخطط 415، مخطط 543، مخطط 476، مخطط 557، حي الضبيعة، مخطط 555)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت” هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، منوهةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.