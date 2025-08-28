"هيئة العقار" تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في (166) حيًا بمنطقة الرياض

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل الأحياء التالية في محافظة الغاط: (حي الرحاب، حي بدر، حي الوادي، حي المزرعة، حي الريان، حي السليمانية، حي الناصرية، حي الازدهار، حي الخالدية، حي الفلاح، حي سدير، حي السلام، حي الديرة، حي الفيصلية، حي الصحنة، مخطط 590، حي النخيل، حي زميقة، حي النهضة، حي طويق، حي المنتزه، حي البستان، حي الصناعية، حي النفل، حي الربيع، حي الزهور، حي غرناطة، حي الياسمين، حي الأندلس، حي المصيف، حي الأسكان، مخطط 1156)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: (حي علقة، حي السعادة، جزءًا من حي النور، حي القدس، حي الصديق، حي الفروسية، حي طويق، حي الورود، حي حطين، حي بدر، حي الفيصلية، حي اليرموك، حي السلام)، ويكون التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة المجمعة: (حي الأمير سلطان بن عبد العزيز، حي الأندلس، حي البصيرة، حي المستشفى الجامعي، حي المستقبل، حي الجامعيين، حي الملك سلمان، حي الفيحاء، حي الملك فهد، حي المرقب)، فيما يبدأ التسجيل في المركز الإداري بمحافظة جلاجل في: (حي الملك فيصل، حي السمرية، حي الشعيبة، حي البلد القديمة، حي الوسطة، حي النموذجية، حي الشمالية، حي الجزر، حي القري، حي الصناعية، حي الملك فهد).