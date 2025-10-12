"المقصودي": هيئة تنظيم الإعلام تؤدي دورًا قانونيًا محوريًا في ضبط محتوى وسائل التواصل وحماية القيم الوطنية

وأضاف الدكتور المقصودي أن الهيئة تعمل من خلال مركز الرصد الإعلامي الرقمي، ونظام إلكتروني متكامل لتلقي البلاغات، وأدوات ذكاء اصطناعي لتحليل المحتوى والتمييز بين النقد البنّاء والمحتوى المسيء أو المضلل، إلى جانب تنظيم ورش توعوية للمؤثرين والمعلنين حول المعايير القانونية للمحتوى.