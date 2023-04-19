شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم

يأتي ذلك حرصًا من وكالة شؤون المسجد النبوي على خدمة زوار مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم؛ إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، يحفظهم الله-