شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم

تستعدّ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لاستقبال المصلين والزوار في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي، والتي تشھد إقبالًا كبیرًا من الزوار والمصلين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتسعى الوكالة إلى تنفيذ خطة میدانیة متكاملة، بالتعاون مع الجھات الأمنية؛ تيسيرًا على زوار المسجد النبوي؛ ليؤدّوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وعملت الوكالة على تھیئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به؛ من أجل أن یظھر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به، لینعم زوار مسجد رسول الله، بالراحة والطمأنينة.
وكثّفت الوكالة من جھودھا؛ للتأكد من اكتمال جمیع الخدمات وتسخیر التقنیات والتطبیقات الحدیثة؛ للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي.
كما أولت وكالة شؤون المسجد النبوي، اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تهيئة مسارات خاصة بهم، وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل.
يأتي ذلك حرصًا من وكالة شؤون المسجد النبوي على خدمة زوار مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم؛ إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، يحفظهم الله-