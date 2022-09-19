"آل الشيخ" يشارك بفعاليات "يوم القادة" ضمن قمة "تحويل التعليم" بنيويورك

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الاثنين، في أعمال يوم القادة، وهو اليوم الثالث والختامي في أجندة قمة تحويل التعليم والفعاليات المصاحبة لها، التي تُعقد في مدينة نيويورك، بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إرساء التزامات سياسية أكبر تجاه التعليم بوصفه منفعة عامة من رؤساء الدول، ووضع رؤية جديدة للتعليم في المستقبل، وكذلك تقديم الحلول المبتكرة لتحويل التعليم وتجاوز التحديات القائمة في بعض الدول.