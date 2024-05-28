79 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمعرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي

شهد اليوم الثاني للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"، والذي يقام تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة" حضوراً وتفاعلاً واسعاً من الزوار المهتمين بالقطاع الثالث، كما تم توقيع نحو 79 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بمشاركة عددٍ من الجهات.
وتضمنت الاتفاقيات إطلاق مجموعة من برامج التطوير والتدريب والتوظيف، وتبادل المعرفة والبيانات، وأيضاً برامج الدعم الغذائي، والدعم اللوجستي.
وتصدرت اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، حيث تتمثل بمبادرة فعاليات لدعم القطاع غير الربحي بـ12 فعالية و لمدة ثلاث سنوات، كما وُقعت اتفاقيات لإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية مثل اتفاقية تفاهم بين جمعية البر بالمجمعة وشركة استثمار المستقبل، في أعمال اليوم الثاني من معرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي، حيث نصت على إطلاق مشروع استثماري اجتماعي نوعي عبارة عن إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير يقع في محافظة المجمعة، وكذلك إنشاء صندوق عقاري طبي بقيمة قد تصل إلى 250 مليون ريال.
ويُعد معرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي الذي يقام بنسخته الثانية برعاية أمير منطقة الرياض، الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى أن يكون منصة تجمع منظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالاً متنوعاً، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.
ويستهدف في هذه النسخة إبراز التطورات المتسارعة في القطاع غير الربحي، ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يشكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، كما سيشهد المعرض هذا العام استعراضاً لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة في مختلف مجالات القطاع غير الربحي، ومشاركة جهات عالمية.
يشار إلى أن المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"، الذي انطلق في الرياض يستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة بين 26 و28 مايو الحالي، ويضم أكثر من 85 جناحاً لمؤسسات وجهات محلية ودولية عاملة في القطاع غير الربحي.