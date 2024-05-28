79 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمعرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي

وتصدرت اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، حيث تتمثل بمبادرة فعاليات لدعم القطاع غير الربحي بـ12 فعالية و لمدة ثلاث سنوات، كما وُقعت اتفاقيات لإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية مثل اتفاقية تفاهم بين جمعية البر بالمجمعة وشركة استثمار المستقبل، في أعمال اليوم الثاني من معرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي، حيث نصت على إطلاق مشروع استثماري اجتماعي نوعي عبارة عن إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير يقع في محافظة المجمعة، وكذلك إنشاء صندوق عقاري طبي بقيمة قد تصل إلى 250 مليون ريال.