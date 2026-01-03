"التحالف" يرحب بتأييد محافظ شبوة ويؤكد: ملتزمون بحمايتها واستقرارها

رحّبت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بالبيان الصادر عن محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، الذي أعلن فيه تأييده لجهود التحالف واستعداده للعمل معه لتأمين المحافظة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة التحالف ترحب ببيان محافظ شبوة، الذي أيد فيه جهود التحالف وإعلانه العمل مع التحالف لتأمين المحافظة.
وأضاف المالكي أن التحالف ملتزم بحماية محافظة شبوة، ودعم استقرارها الكامل، مشددًا على أن دخول أي قوات إلى المحافظة لن يتم إلا بالتنسيق مع المحافظ، وفي إطار دعم الشرعية اليمنية والحفاظ على أمن واستقرار المحافظات المحررة.