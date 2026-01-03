"التحالف" يرحب بتأييد محافظ شبوة ويؤكد: ملتزمون بحمايتها واستقرارها

وأضاف المالكي أن التحالف ملتزم بحماية محافظة شبوة، ودعم استقرارها الكامل، مشددًا على أن دخول أي قوات إلى المحافظة لن يتم إلا بالتنسيق مع المحافظ، وفي إطار دعم الشرعية اليمنية والحفاظ على أمن واستقرار المحافظات المحررة.