الزهراني: المعرض المصاحب لإطلاق الرواق السعودي يستعرض جهود تطوير الحرمين الشريفين

قال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني إن المعرض المصاحب لإطلاق "الرواق السعودي" والذي أقامته وكالة المعارض والمتاحف، بالمسجد الحرام للتعريف بمراحل عمارة وتشييد المسجد الحرام يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في المشروعات التطويرية بالحرمين الشريفين، والخدمات الجليلة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة -أيدها الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.