الزهراني: المعرض المصاحب لإطلاق الرواق السعودي يستعرض جهود تطوير الحرمين الشريفين

قال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني إن المعرض المصاحب لإطلاق "الرواق السعودي" والذي أقامته وكالة المعارض والمتاحف، بالمسجد الحرام للتعريف بمراحل عمارة وتشييد المسجد الحرام يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في المشروعات التطويرية بالحرمين الشريفين، والخدمات الجليلة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة -أيدها الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
ورفع الزهراني شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه المتواصل واهتمامه المستمر في تطوير منظومة الأعمال وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقد دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المعرض المصاحب لإطلاق "الرواق السعودي"، والذي أقامته وكالة المعارض والمتاحف، بالمسجد الحرام للتعريف بمراحل عمارة وتشييد المسجد الحرام.