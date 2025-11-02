أمير الرياض يشدد على ضرورة الحفاظ على المال العام وحث المواطنين بالالتزام بما تنص عليه اللوائح

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الاجتماع السنوي الأول لمحافظي ومسؤولي إمارة المنطقة للعام المالي الحالي.
وافتتح سموه الاجتماع، بالتأكيد على حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على خدمة المواطن والمقيم وضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المال العام والحث والإرشاد للمواطنين في المحافظات والمراكز التابعة لها بالالتزام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة في هذا الشأن.
وأكد الأمير فيصل بن بندر على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات في المحافظات والمراكز التابعة، منوهًا سموه بضرورة دعم وتعزيز الإمكانات الحكومية في جميع المحافظات.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واستمع أمير المنطقة، إلى شرح من المحافظين حول جهود وأعمال مختلف المحافظات والجهات المعنية في المحافظات والمراكز التابعة لها.
واطلع الأمير، على أبرز التحديات العملية التي تواجه المحافظات والمراكز التابعة لها، موجهًا سموه بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظات ومتابعة الموضوعات المشتركة بين المحافظات ومختلف الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.