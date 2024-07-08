16 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يحققون مراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية

حقق 16 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مسابقة "المهارات الثقافية" في موسمها الثاني، التي أقيمت بمدينة الرياض على مدى 10 أيام.
وحققت الطالبة لمى باسم باجحنون، المركز الأول و100 ألف ريال، والطالب محمد أيمن برغوث المركز الثاني و75 ألف ريال في مسار المانجا، وحقق الطالب راكان ربيع شافعي المركز الثاني و75 ألف ريال، وكذلك الطالب المعتصم أحمد علوش المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار الشعر؛ فيما حققت الطالبة ريفال أنور دعوري المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار الأفلام، وحققت الطالبات أرجوان منصور فرج، وآلاء حافظ فقيهي، وليان سعود بارزيق، ولمار رشدي مليسي، وفاطمة أحمد هزازي، ووفاء أحمد هزازي المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار المسرح للمرحلة المتوسطة، وجاءت الطالبات دارين علي حكمي، وليلى مصطفى عداوي، وتسنيم يحيى شاجري، ورغد عادل دويري، ورويدا علي خرمي في المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار المسرح للمرحلة الثانوية.
وتَضمنت المسابقة معسكرًا تدريبيًّا شَمِلَ عددًا من البرامج التدريبية المكثفة والورش واللقاءات والمحاضرات العامة والمتخصصة في مختلف المسارات، التي قدّمها عدد من المتخصصين من ذوي الكفاءات والخبرات، لتنمية قدرات المبدعين المتأهلين في المسابقة وتطويرها.
يُذكر أن مسابقة "المهارات الثقافية" التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، تسعى لزيادة قدرة الأجيال الناشئة على الإبداع والتميز، والمشاركة في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون واكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية والمحافظة على إرث المملكة الثقافي ورفع الوعي به، وتوجيه شغفهم لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقاتهم.