16 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يحققون مراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية

وحققت الطالبة لمى باسم باجحنون، المركز الأول و100 ألف ريال، والطالب محمد أيمن برغوث المركز الثاني و75 ألف ريال في مسار المانجا، وحقق الطالب راكان ربيع شافعي المركز الثاني و75 ألف ريال، وكذلك الطالب المعتصم أحمد علوش المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار الشعر؛ فيما حققت الطالبة ريفال أنور دعوري المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار الأفلام، وحققت الطالبات أرجوان منصور فرج، وآلاء حافظ فقيهي، وليان سعود بارزيق، ولمار رشدي مليسي، وفاطمة أحمد هزازي، ووفاء أحمد هزازي المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار المسرح للمرحلة المتوسطة، وجاءت الطالبات دارين علي حكمي، وليلى مصطفى عداوي، وتسنيم يحيى شاجري، ورغد عادل دويري، ورويدا علي خرمي في المركز الثالث و50 ألف ريال في مسار المسرح للمرحلة الثانوية.