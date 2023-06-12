شاهد .. جهود أمنية ميدانية على مدار الساعة لتحقيق أمن وراحة زوّار المسجد النبوي

وتفصيلاً، رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد من جهود أفراد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجد النبوي أثناء مباشرتهم للعمل الميداني، وإشرافهم على الحالة التنظيمية في مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حيث تتضمن جهود رجال الأمن تقديم الخدمات الإنسانية والتوعوية على مدار الساعة ضمن خطة متكاملة تنفذها كوادر بشرية مؤهلة، وأجهزة تقنية، إضافةً إلى بث رسائل إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية لتحقيق أمن وراحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المدينة المنورة.