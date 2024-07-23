تزامنًا مع موسم "الطائف السياحي".. تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء

تعمل أمانة الطائف على تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء، بتجهيز فرق النظافة على مدار الساعة، وتجميل وتهذيب الأشجار، تزامنًا مع موسم "الطائف السياحي".
يأتي ذلك بهدف تعزيز منظومة المرافق الخدمية العامة، ضمن جهود الأمانة لتقديم أفضل الخدمات البلدية للسياح والأهالي.
وأيضًا لتوفير بيئة صحية؛ خدمةً لمرتادي هذه الحدائق وتحسين المشهد الحضري، وكذلك دعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء"، من خلال "الطائف الخضراء"؛ حيث تضمن الأعمال النظافة العامة للحدائق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء وإزالة الحشائش.
وقد أنجزت الأمانة مؤخرًا حديقة السد بحي الوسام، كما زرعت مئات الآلاف من شتلات الزهور والنباتات المتنوعة؛ لخلق بيئة حضرية مثالية للسكان؛ وذلك من خلال تطوير ممارسات واستراتيجيات، تدعم برامج الأمانة بزيادة التشجير في الحدائق ومضامير المشاة والوجهات السياحية.
يذكر أن أمانة الطائف هيّأت حوالي 300 حديقة لاستقبال السياح وأهالي المحافظة؛ حيث تولي الحدائقُ أهميةً عالية وتعمل على تطويرها دوريًّا وزيادة الرقعة الخضراء؛ لما تعكسه من صورة حضارية جميلة للمدينة كمتنفّس صحي، ضمن جهود الأمانة لتحسين جودة الحياة انطلاقًا من خطط "أنسنة المدن" وبرنامج "جودة الحياة".