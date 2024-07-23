تزامنًا مع موسم "الطائف السياحي".. تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء

يذكر أن أمانة الطائف هيّأت حوالي 300 حديقة لاستقبال السياح وأهالي المحافظة؛ حيث تولي الحدائقُ أهميةً عالية وتعمل على تطويرها دوريًّا وزيادة الرقعة الخضراء؛ لما تعكسه من صورة حضارية جميلة للمدينة كمتنفّس صحي، ضمن جهود الأمانة لتحسين جودة الحياة انطلاقًا من خطط "أنسنة المدن" وبرنامج "جودة الحياة".