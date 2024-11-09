"لطيفة السعران".. مصرفية سعودية تنطلق من عالم المال إلى ميادين السباق العالمي في العلا

تخوض لطيفة السعران، المصرفية السعودية، مغامرتها الأولى في عالم سباقات القدرة والتحمل؛ إذ تشارك في كأسَي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والشباب والناشئين للقدرة والتحمل، وتنافس 200 فارس من 12 دولة بمسافة 100 كيلومتر.
"لطيفة"، التي تعمل في عالم المال والأعمال، وخلال زيارة لصديقتها المهتمة بالخيل، اكتشفت شغفها بهذه الرياضة حتى تحول فضولها سريعًا بعد تلك الزيارة إلى شغف.. ومع اكتشاف ودعم مدربها، وحرصها على التدريب المكثف، ونجاحها في التهيئة، دفعها ذلك للمشاركة في أول سباق دولي عالمي لها، وذلك في محافظة العلا، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية على ميادين قرية الفرسان الدولية.
وقالت لطيفة لـ"سبق": "أثناء وجودي في السباق (سباق العلا) كان تجربة استثنائية بكل المقاييس؛ فالتنظيم الدقيق، والمنافسة مع نخبة من الفرسان العالميين، جعلا من السباق محطة مهمة في مسيرتي؛ فأنا أشعر بالفخر والاعتزاز بالمشاركة في حدث يحمل هذا الزخم العالمي، وأؤمن بأن هذه التجربة ستشكل بوابة نحو مشاركات في النسخ القادمة".
وأضافت: "العلا ليست مجرد موقع لسباق دولي، بل هي لوحة فنية، تمزج بين التاريخ والطبيعة، فما شاهدته من تنظيم يعكس روح العلا الفريدة، ويجعل المشاركة فيه تجربة لا تُنسى؛ فلذلك أعتبر هذه التجربة محطة استثنائية في مسيرتي".
يُذكر أن السباقَيْن الرئيسيَّيْن على مسافة 100 كم، ويرافقهما عدد من السباقات المصاحبة: سباق دولي بنجمتَيْن على مسافة 120 كم، وسباق دولي بنجمتَيْن على 120 كم مخصص لفئة الشباب والناشئين، وسباقان تأهيليان محليان بمسافة 40 و80 كم.
ورُصدت للسباق جوائز تُقدَّر بمليونَيْ ريال، بواقع مليون ريال لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومليون ريال لكأس الشباب والناشئين.