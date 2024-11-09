"لطيفة السعران".. مصرفية سعودية تنطلق من عالم المال إلى ميادين السباق العالمي في العلا

"لطيفة"، التي تعمل في عالم المال والأعمال، وخلال زيارة لصديقتها المهتمة بالخيل، اكتشفت شغفها بهذه الرياضة حتى تحول فضولها سريعًا بعد تلك الزيارة إلى شغف.. ومع اكتشاف ودعم مدربها، وحرصها على التدريب المكثف، ونجاحها في التهيئة، دفعها ذلك للمشاركة في أول سباق دولي عالمي لها، وذلك في محافظة العلا، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية على ميادين قرية الفرسان الدولية.