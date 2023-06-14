القطاعات الحكومية في منفذ الوديعة تكثف جهودها لتقديم الخدمات للحُجاج

وكلّف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عددًا من الدعاة للإجابة عن استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج، كما قُدِّمت مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية ولغات إشارة، كما وُفِّرت شاشات مكتبية رقمية تحتوي على مواد علمية تُمكّن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج في رحلته حتى ختام المناسك.