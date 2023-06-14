القطاعات الحكومية في منفذ الوديعة تكثف جهودها لتقديم الخدمات للحُجاج

تتضافر جهود العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية ضمن منظومة عمل متكاملة لتقديم الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة عبر منفذ الوديعة البري في محافظة شرورة؛ وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة وبمتابعة أمير منطقة نجران، ونائبه.
وتتواصل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في استقبال حجاج بيت الله الحرام في منفذ الوديعة البري، التي تبدأ من مركز المراقبة الصحي الذي يوفر الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن الشقيقة على مدار الساعة، تشمل الفرز البصري للحجاج منذ وصولهم بالحافلات ومرورًا بالكشف الطبي وإعطائهم اللقاحات الوقائية ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة والإسعافات والتوعية الصحية الشاملة وتحويل الحالات المرضية لمستشفى شرورة العام.
وسخّرت جوازات نجران كل إمكانياتها لتسهيل إنهاء إجراءات دخول الحجاج؛ لكي يتمكنوا من العبور في وقت قياسي ودون تأخير، في حين تقدم جمارك المنفذ خدماتها لضيوف الرحمن المتمثلة في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيرة مكيفة، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.
وكلّف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عددًا من الدعاة للإجابة عن استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج، كما قُدِّمت مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية ولغات إشارة، كما وُفِّرت شاشات مكتبية رقمية تحتوي على مواد علمية تُمكّن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج في رحلته حتى ختام المناسك.
وتقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً بذراعها التشغيلية فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة نجران خدماتها من خلال تجهيز وتركيب وتشغيل صالات الدخول والمغادرة الجديدة بعدد 40 محطة عمل في وقت وجيز مدعمة بفنيين مناوبين على مدار الساعة؛ لضمان عدم توقف النظام وضمان تسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن.
ويشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بنجران في استقبال الحجاج اليمنيين وتوزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية، بالإضافة إلى معرض إرشادي توعوي متكامل أنشئ خصيصًا في استراحة الحجاج، فيما وزع فرع هيئة الهلال الأحمر حقائب إسعافية على الحجاج تحتوي على كتيبات توعوية عن الإسعافات الأولية.
وتقوم دوريات أمن الطرق بدورها في مرافقة تفويج حافلات الحجاج من منفذ الوديعة إلى استراحة الحجاج، حتى خروجهم من حدود منطقة نجران في مركز سلطانة.
ويشرف فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران على الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمة للحجاج من تغذية وإعاشة، حيث يشارك أكثر من 300 متطوع ومتطوعة في تقديم الخدمات التطوعية والإنسانية لحجاج بيت الله الحرام، من خلال توزيع أكثر من 7000 وجبة ساخنة وجافة، وتقديم عربات النقل للمسنين والمرضى، والمشروبات والمياه.