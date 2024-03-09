"سقيا الماء" تفتتح مكتبًا جديدًا في شقراء لتوفير الماء الصالح للشرب للمحتاجين

افتتحت جمعيةُ سقيا الماء بمنطقة الرياض، مكتبًا جديدًا لها في محافظة شقراء؛ لتوفير الماء الصالح للشرب للمحتاجين في المحافظة وما جاورها.
حضر حفلَ الافتتاح العديدُ من الشخصيات الرسمية والوجهاء والأعيان في محافظة شقراء، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية سقيا الماء.
وتستهدف الجمعيةُ تنفيذَ العديد من المشاريع الخيرية؛ أهمّها توصيل الماء بالصهاريج، وتوزيع محطات تحلية المياه للأسر المحتاجة، وتوزيع المياه في المساجد والمقابر والمستشفيات في المحافظة.
وتأتي هذه الخطوة من جمعية سقيا الماء في إطار سعيها لتوسيع نطاق خدماتها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
ونفّذت الجمعيةُ العديدَ من المشاريع الخيرية خلال هذا العام، وأطلقت حملة "سقيا المليون صائم" خلال شهر رمضان، وتطمح لتفاعل الداعمين والمساهمة في هذه الحملة المباركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب: نحن سعداء بافتتاح فرع جديد لجمعية سقيا الماء في محافظة شقراء، ونأمل أن يُساهم الفرع في توفير الماء الصالح للشرب للمحتاجين في المحافظة والمناطق المحيطة بها.
وأضاف آل طالب: "نشكر جميع من ساهم في تأسيس هذا الفرع، وندعو الله أن يُبارك في جهودنا".
ودعا رئيسُ مجلس الإدارة أهاليَ المنطقة وتجارها إلى المساهمة معها في تحقيق أهدافها ودعمها.