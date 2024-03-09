"سقيا الماء" تفتتح مكتبًا جديدًا في شقراء لتوفير الماء الصالح للشرب للمحتاجين

ونفّذت الجمعيةُ العديدَ من المشاريع الخيرية خلال هذا العام، وأطلقت حملة "سقيا المليون صائم" خلال شهر رمضان، وتطمح لتفاعل الداعمين والمساهمة في هذه الحملة المباركة.