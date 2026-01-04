نظام "فارس" يدرج العلاوة السنوية للمعلمين لعام 2026 ضمن تعريف الرواتب

في خطوة تنظيمية جديدة، أدرج نظام "فارس" العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 2026 ضمن تعريف الرواتب، ما يُسهم في تسهيل وصول المعلمين والمعلمات إلى بياناتهم المالية المحدثة بكل يسر وشفافية.
وأتاح النظام إمكانية الاستعلام عن العلاوة الجديدة من خلال حسابات الموظفين على مسار "الخدمة الذاتية للموظف"، عبر خيار "الرواتب والبدلات"، ثم "تعريف الراتب"، حيث تظهر تفاصيل الاستحقاقات بعد التحديث الأخير.
ومن المقرر أن تُصرف العلاوة السنوية ضمن راتب شهر يناير الجاري، في إطار التزام وزارة التعليم بتحديث بيانات الكادر التعليمي وتمكينهم من الاطلاع المباشر على مستحقاتهم المالية.