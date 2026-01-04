نظام "فارس" يدرج العلاوة السنوية للمعلمين لعام 2026 ضمن تعريف الرواتب

في خطوة تنظيمية جديدة، أدرج نظام "فارس" العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 2026 ضمن تعريف الرواتب، ما يُسهم في تسهيل وصول المعلمين والمعلمات إلى بياناتهم المالية المحدثة بكل يسر وشفافية.