أمير حائل يرعى غدًا ملتقى الجمعيات التعاونية بالمملكة

يرعى أمير المنطقة حفل الافتتاح عند الساعة 1:00 ظهرًا، حيث سيبدأ بافتتاح معرض الجمعيات التعاونية، يليه الحفل الخطابي، ثم الجلسة الرئيسية بعنوان "العلاقة المستدامة مع القطاع التعاوني"، التي ستُقام بحضور الأمير. يشارك في هذه الجلسة رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للاستثمار الزراعي بوزارة الاستثمار، يتبعها توقيع مذكرات تفاهم وتكريم كل من الدكتور حمد البدر والمهندس سليمان الجطيلي إلى جانب المشاركين والمتحدثين، ويختتم الحفل بكلمة توجيهية من سمو أمير منطقة حائل.