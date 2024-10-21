أمير حائل يرعى غدًا ملتقى الجمعيات التعاونية بالمملكة

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، غدًا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، ملتقى الجمعيات التعاونية بالمملكة، الذي سيقام في فندق ميلينيوم حائل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
يتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية تبدأ الأولى منها عند الساعة 9:45 صباحًا تحت عنوان "القطاع التعاوني التشاركي"، ويتحدث خلالها مدير الوحدة الإشرافية بوزارة التجارة، ويُعرض نموذج تجاري يليه مشاركة من شركة العثيم، الشريك الاستراتيجي للجمعية الزراعية في حائل.
تقام الجلسة الثانية بعنوان "الاستدامة التعاونية مع القطاع الرقمي" من الساعة 11:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ويتحدث فيها مدير عام مركز الاقتصاد الرقمي ورئيس تعاونية "رقمن"، إلى جانب مدير إدارة برنامج الحوكمة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يرعى أمير المنطقة حفل الافتتاح عند الساعة 1:00 ظهرًا، حيث سيبدأ بافتتاح معرض الجمعيات التعاونية، يليه الحفل الخطابي، ثم الجلسة الرئيسية بعنوان "العلاقة المستدامة مع القطاع التعاوني"، التي ستُقام بحضور الأمير. يشارك في هذه الجلسة رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للاستثمار الزراعي بوزارة الاستثمار، يتبعها توقيع مذكرات تفاهم وتكريم كل من الدكتور حمد البدر والمهندس سليمان الجطيلي إلى جانب المشاركين والمتحدثين، ويختتم الحفل بكلمة توجيهية من سمو أمير منطقة حائل.
تُعقد الجلسة الرابعة بعنوان "الدعم والإعانات" من الساعة 3:00 عصرًا حتى 4:00 عصرًا، ويشارك فيها ممثل عن فرع صندوق التنمية الزراعية في حائل، ومدير إدارة المحافظ التمويلية في بنك التنمية الاجتماعية، ومدير إدارة التمكين التعاوني بمجلس الجمعيات التعاونية.
من جهته، أشار المهندس خالد عبدالمحسن الباتع، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إلى أن قطاع الجمعيات التعاونية يُعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لنقل التجارب الناجحة بين الجمعيات التعاونية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة وفقًا لرؤية السعودية 2030. وأضاف أن الملتقى سيعزز التعاون بين الجمعيات ويدعم تطوير استثماراتها من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية.