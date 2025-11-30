مشاريع إنسانية متواصلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وأفغانستان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد

كما قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ334 مستفيدًا، خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025م، وشملت العيادات المتخصصة في الأمراض الوبائية، والطوارئ، والباطنية، والصحة الإنجابية، إضافة إلى خدمات التمريض والجراحة والتضميد، وصرف الأدوية لـ335 حالة.