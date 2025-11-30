مشاريع إنسانية متواصلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وأفغانستان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والصحية في اليمن وأفغانستان، حيث استفاد منها خلال الفترة الأخيرة أكثر من 57 ألف فرد، ضمن جهود المملكة في دعم المجتمعات المحتاجة والمتضررة.
ففي محافظتي حجة وصعدة اليمنيتين، واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، حيث تم في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس بمحافظة حجة ضخ 13,977,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، و907,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تنفيذ 62 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
وفي محافظة صعدة، ضخ المركز 98,800 لترًا من المياه الصالحة للشرب، و70,000 لتر من مياه الاستخدام، استفاد منها 30,100 فرد.
كما قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ334 مستفيدًا، خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025م، وشملت العيادات المتخصصة في الأمراض الوبائية، والطوارئ، والباطنية، والصحة الإنجابية، إضافة إلى خدمات التمريض والجراحة والتضميد، وصرف الأدوية لـ335 حالة.
وفي عدن، وزّع المركز 3,450 كرتون تمر استفاد منها 20,700 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع مساعدات التمور في اليمن للعام 2025م.
وفي أفغانستان، واصل المركز مشروع دعم الأمن الغذائي، حيث وزّع 512 سلة غذائية في مدينة أيبك بولاية سمنجان، استفادت منها 512 أسرة تضم 3,072 فردًا من العائدين إلى البلاد.
وتعكس هذه المشاريع حرص المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، على تقديم العون للفئات الأشد احتياجًا، ودعم الاستقرار الصحي والغذائي في المناطق المتضررة حول العالم.