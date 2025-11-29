كأس نادي الصقور يعرّف الزوار بـ"عرّاك".. الصقر الأحمر الذي رافق الملك عبدالعزيز

ووفقًا للوحة تعريفية بالمتحف، كان للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – العديد من الصقور، وكان أشهرها صقره المميز "عرّاك" من الصقور الحمراء. وقد وصفه أحد رفاق الملك بأنه صقر فريد كان يرافقه والأسرة المالكة باستمرار في المخيمات.