كأس نادي الصقور يعرّف الزوار بـ"عرّاك".. الصقر الأحمر الذي رافق الملك عبدالعزيز

يتصدّر متحف شلايل للصور التاريخية لملوك المملكة مع صقورهم واجهة الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور 2025، المُقام في مركز الظهران إكسبو. ويقدّم المتحف توثيقًا بصريًا فريدًا للعلاقة الراسخة بين الصقور وملوك المملكة، من خلال مجموعة نادرة من الصور.
ووفقًا للوحة تعريفية بالمتحف، كان للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – العديد من الصقور، وكان أشهرها صقره المميز "عرّاك" من الصقور الحمراء. وقد وصفه أحد رفاق الملك بأنه صقر فريد كان يرافقه والأسرة المالكة باستمرار في المخيمات.
كما يعرض متحف شلايل مجموعة صور أخرى تجمع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وملوك المملكة الراحلين – رحمهم الله – بصقورهم، في تجسيد لهواية ارتبطت بالقيادة عبر التاريخ، وما تحمله من دلالات على الفراسة والقوة والاعتزاز بالموروث الوطني.
ويتيح الكأس لزوّاره فرصة التعرف على جذور الصقارة كأحد المكونات الأصيلة للهوية السعودية، مسلّطًا الضوء على مكانة الصقر في الحياة الاجتماعية والثقافية لملوك المملكة، ودوره الرمزي في تاريخ البلاد، بما يسهم في ربط الأجيال الجديدة بالموروث العريق.
ويحظى المتحف بإقبال واسع من الزوار والمهتمين بالموروث، لما يقدمه من سرد بصري لمسيرة الصقارة السعودية، وما يعكسه من اهتمام وطني بالحفاظ على هذا الإرث وتوثيقه وتعزيزه.