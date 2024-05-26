مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج ويستعرض خطط القطاعات المشاركة

ونقل للمجتمعين تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مبينًا أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة خطط التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في تنفيذها لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.