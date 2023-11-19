500 رائد ورائدة أعمال في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بـ"غرفة الطائف"

وشهدت الفعالية في أول أيامها مشاركة عدد من الرعاة وشركاء النجاح بالغرفة، من خلال عدد من البوثات بمقر الغرفة، إضافة إلى جلسات حوارية مع عدد من رواد ورائدات أعمال الطائف، وورش العمل، واللقاءات، والدورات الحضورية وعن بُعد، والجلسات الاسترشادية لرواد ورائدات الأعمال مع عدد من المختصين والمختصات في مختلف المجالات.