500 رائد ورائدة أعمال في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بـ"غرفة الطائف"

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بغرفة الطائف، بتنظيم مركز عطاء بالغرفة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وافتتحه عضو مجلس إدارة غرفة الطائف المشرف على مركز عطاء بندر العصيمي، نيابة عن رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، وبحضور الأمين العام للغرفة الدكتور دسمان الفقيه، وعدد من المهتمين والمهتمات.
وشهدت الفعالية في أول أيامها مشاركة عدد من الرعاة وشركاء النجاح بالغرفة، من خلال عدد من البوثات بمقر الغرفة، إضافة إلى جلسات حوارية مع عدد من رواد ورائدات أعمال الطائف، وورش العمل، واللقاءات، والدورات الحضورية وعن بُعد، والجلسات الاسترشادية لرواد ورائدات الأعمال مع عدد من المختصين والمختصات في مختلف المجالات.
وأوضح بندر العصيمي، عضو مجلس إدارة الغرفة المشرف على الفعالية، أن فعالية رواد ورائدات الأعمال تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الأفراد لدخول ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين في الفعالية في أول أيامها وصل إلى 500 شخص، إضافة إلى التوعية بالسياسات والقوانين في عالم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات الريادية والابتكارية، وتشجيع مجتمع الأعمال لدعم وتقييم الاستشارات لرواد الأعمال.
وأضاف "العصيمي" بأن من ضمن الأهداف أيضًا إيجاد قنوات للحوار والتواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الخبرات، إلى جانب تحويل الأفكار التجارية إلى واقع ملموس؛ لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
ويشمل برنامج اليوم الثاني للفعالية ندوة تسهيلات وخدمات رواد الأعمال، وجلسة حوارية، تحكي تجربة نجاح رائدة أعمال، إضافة إلى ورشة عمل مهارات رواد الأعمال، وورشة عمل إدارة المشاريع.