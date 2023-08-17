خطة عمل مُشتركة بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومنظمة "الألكسو"

ومن المُقرّر إطلاق النسخة الأولى لمنصة "معجم المصطلحات العربية الموحّدة" بصيغة رقمية نهاية عام 2023؛ بهدف تسهيل وصول المستفيدين إليها، وسهولة تطويرها، وتحديث بياناتها بما يستجدّ من مصطلحات، وزيادة على دورها في بناء معاجم جديدة للعلوم المختلفة؛ حيث ستتضمّن نشر جميع ما أصدرته منظمة "الألكسو" من معاجم للمصطلحات على شكل معجم موحد يخدم ترجمة المصطلحات وتعريبها في جميع البلدان العربية، كما يجري توحيد أكثر من 60 معجمًا مكونًا من أكثر من مليون مصطلح في منصة رقمية حاسوبية واحدة، تتمتّع بوظائف فريدة غير متوفرة في مواقع المعاجم الحالية، علاوةً على سهولة استخدام أدواتها من مؤلفي المعاجم والمختصين في المصطلحات العلمية؛ وهو ما سيعمل على الإثراء المستمر للمعجم، وتوحيد الجهود.