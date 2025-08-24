"الأرصاد" تُنبه 8 مناطق: أمطار غزيرة وموجات حارة وسيول محتملة حتى المساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات جوية متعددة شملت 8 مناطق في المملكة، وسط تقلبات مناخية شديدة تراوحت بين أمطار غزيرة، رياح نشطة، موجات حر، وصواعق رعدية. وتفاوتت درجة التنبيهات بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، مع توقعات باستمرار التأثيرات الجوية حتى ساعات المساء في بعض المناطق.
في منطقة مكة المكرمة، سُجلت تحذيرات جوية في محافظات عدة أبرزها الطائف، الكامل، الجموم، رنية، المويه، العاصمة المقدسة، جدة، خليص، بحرة، الليث، رابغ، مدركة، هدى الشام، القنفذة، أضم، العرضيات، جدم، ميسان، وبني يزيد. وتضمنت التنبيهات أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة وسحب رعدية، مع احتمال جريان السيول وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد في بعض المواقع، وتستمر التأثيرات حتى الساعة 11 مساءً.
أما في المدينة المنورة، فقد شملت التنبيهات محافظات المهد، المدينة المنورة، بدر، ووادي الفرع، وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية تستمر حتى الساعة 10 مساءً.
وفي منطقة جازان، صدرت إنذارات حمراء في عدد كبير من المحافظات بينها الدرب، بيش، جازان، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، وصمد. وشملت التنبيهات توقعات بهطول أمطار غزيرة جداً من الساعة11 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية، إلى جانب احتمالات عالية لجريان السيول وتساقط البرد.
وفي منطقة عسير، صدرت تحذيرات جوية في أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، طريب، تثليث، الحرجة، ظهران الجنوب، سراه عبيدة، الفرشة، والحبيل. وتضمنت التنبيهات أمطارًا غزيرة وأخرى متوسطة مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، مع مخاطر مرتفعة لجريان السيول، وتمتد الحالة حتى الساعة11 مساءً.
منطقة الباحة لم تكن استثناءً، حيث شملت التنبيهات محافظات الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة، وتوقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول، مع رياح شديدة وتساقط البرد، وتستمر الحالة حتى 10 مساءً.
وفي نجران، شملت التنبيهات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، ويدمة، إضافة إلى شرورة. وتراوحت الحالة بين أمطار غزيرة ومتوسطة، تصاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية وانعدام في الرؤية الأفقية، مع توقعات بجريان السيول حتى الساعة 10 مساءً.
المنطقة الشرقية شهدت تنبيهات من نوعين؛ الأول موجة حر شديدة في الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا، حيث يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية حتى الخامسة مساءً. والثاني أمطار خفيفة في مناطق العيينة ودغيبجة، تصحبها رياح نشطة وصواعق رعدية حتى الساعة 11 مساءً.
أما منطقة الرياض، فقد شملت التنبيهات محافظات الأفلاج، السليل، ووادي الدواسر، وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة مع نشاط في الرياح وصواعق رعدية تستمر حتى الساعة 11 مساءً.