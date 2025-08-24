"الأرصاد" تُنبه 8 مناطق: أمطار غزيرة وموجات حارة وسيول محتملة حتى المساء

في منطقة مكة المكرمة، سُجلت تحذيرات جوية في محافظات عدة أبرزها الطائف، الكامل، الجموم، رنية، المويه، العاصمة المقدسة، جدة، خليص، بحرة، الليث، رابغ، مدركة، هدى الشام، القنفذة، أضم، العرضيات، جدم، ميسان، وبني يزيد. وتضمنت التنبيهات أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة وسحب رعدية، مع احتمال جريان السيول وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد في بعض المواقع، وتستمر التأثيرات حتى الساعة 11 مساءً.