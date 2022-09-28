يزدان العقارية تطرح الاثنين القادم "مخطط الجادة" أحدث مخططات الشرقية بغرب الدمام

تطرح شركة يزدان العقارية، الاثنين القادم ٣ أكتوبر ٢٠٢٢؛ "مخطط الجادة" بغرب الدمام، الذي يعتبر أحدث مخططات المنطقة الشرقية.
ويقع مخطط الجادة بضاحية الملك فهد بالدمام على مساحة 275 ألف متر مربع على طريق مجلس التعاون.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة يزدان العقارية فيصل الزهراني، أن مخطط الجادة يقع على مساحة 275 ألف متر مربع، موزعًا على 138 قطعة أرض، عبر قطع تجارية وقطع سكنية بمساحات متنوعة.
وأشار الزهراني إلى أن مخطط الجادة يتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يعتبر واجهة مخططات ضاحية الملك فهد ذات الكثافة السكانية العالية، ونوه الزهراني إلى أن الشركة اختارت لتنفيذ مخطط الجادة أكبر وأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال؛ مما جعله بعد توفيق الله مخططًا نموذجيًّا متكاملًا مزوّدًا بكامل الخدمات من "الصرف الصحي، تصريف السيول والأمطار، شبكات المياه، شبكة الكهرباء، الرصف والسفلتة، خطوط السلامة المرورية، أعمدة الإنارة".
وأضاف كذلك أن المخطط يأتي بمساحات متنوعة وأسعار مناسبة، كما يرتبط بأهم المعالم الحيوية منها، إضافة إلى ارتباطها بأهم الطرق الحيوية؛ وهي: طريق مجلس التعاون الخليجي، وطريق الملك فهد، وطريق الضاحية، لافتًا إلى أن المشروع يتميز بقطع سكنية بمساحات مناسبة وشوارع رحبة تجعل منه خيارًا متكاملًا بمزايا استثنائية.