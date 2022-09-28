يزدان العقارية تطرح الاثنين القادم "مخطط الجادة" أحدث مخططات الشرقية بغرب الدمام

وأشار الزهراني إلى أن مخطط الجادة يتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يعتبر واجهة مخططات ضاحية الملك فهد ذات الكثافة السكانية العالية، ونوه الزهراني إلى أن الشركة اختارت لتنفيذ مخطط الجادة أكبر وأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال؛ مما جعله بعد توفيق الله مخططًا نموذجيًّا متكاملًا مزوّدًا بكامل الخدمات من "الصرف الصحي، تصريف السيول والأمطار، شبكات المياه، شبكة الكهرباء، الرصف والسفلتة، خطوط السلامة المرورية، أعمدة الإنارة".