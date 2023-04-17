"الشوربة على مائدة الإفطار".. 6 مبررات تقودك إليها لـ"كسر صيامك بعد التمر"

تُعد الشوربة من بين أبرز وأهم أطباق المائدة الرمضانية، لكسر صيام يوم طويل، بعد تناول التمر.
وإذا كنت من بين الأشخاص الذين يتجنبون تناولها عند الإفطار؛ فإليك 6 أسباب مختلفة ستُغير من وجهة نظرك حتمًا، بحسب ما نشره حساب "صحة جدة"، بتغريدة على موقع "تويتر".
والفوائد الست تشمل: تليين المعدة وتدفئتها بعد نهار طويل، وتخفيف المغص، وتحتوي على نسبة عالية من الماء بحيث تغذي خلايا الجسم وتحافظ على نضارة البشرة، وتعتبر غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي والحد من النفخة والإمساك، وسهلة المضغ خاصة للصغار والمسنين، وتعطي شعورًا بالشبع، وتساعدك على عدم الإفراط في الطعام خلال وجبة الإفطار.
وتحتوي بعض أنواع الشوربة جاهزةِ التحضير على كميةٍ مرتفعة من الملح، وتنصح هيئة الغذاء والدواء السعودية -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"- بعدم الإكثار من استهلاكها، واستبدالها بالشوربات الصحية والمحضرة بالمنزل؛ وفق ما نقلته "CNN بالعربية".
ومن بين الشوربات الصحية التي تستطيع تحضيرها بالمنزل: الشوفان والعدس؛ فيما يُنصح بتناول الكثير من الفاكهة والخضار الطازجة خلال شهر رمضان، من أجل الحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة.