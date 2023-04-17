"الشوربة على مائدة الإفطار".. 6 مبررات تقودك إليها لـ"كسر صيامك بعد التمر"

والفوائد الست تشمل: تليين المعدة وتدفئتها بعد نهار طويل، وتخفيف المغص، وتحتوي على نسبة عالية من الماء بحيث تغذي خلايا الجسم وتحافظ على نضارة البشرة، وتعتبر غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي والحد من النفخة والإمساك، وسهلة المضغ خاصة للصغار والمسنين، وتعطي شعورًا بالشبع، وتساعدك على عدم الإفراط في الطعام خلال وجبة الإفطار.