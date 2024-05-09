أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ فرضية ميدانية استعدادًا لحج 1445هـ

وبيّنت أن الأعمال شملت تنظيف الشوارع، وغسيل الأرصفة، ومكافحة الآفات والإصحاح البيئي، وتنظيف وصيانة جرافات السيول، والتفتيش على المحلات التجارية والغذائية ومكافحة الظواهر السلبية، وكذلك أخذ عينات الأغذية من المطاعم والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، وإعداد التقارير والبيانات والصور مع فِرَق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة؛ بما في ذلك سيناريوهات لأداء أعمال النظافة واستدعاء المعدات والآليات والفِرَق الميدانية التي تهدف لتقليل الفترة الزمنية، ورفع درجة ومستوى سرعة الاستجابة والتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة وتلافي الملاحظات المتكررة في الموسم.