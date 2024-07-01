تعزيزًا لمرونة التدفق المروري.. "أمانة الطائف" تدعم طريق الملك خالد بمحاور التفاف

وجاء إلغاء إشارات مرورية في مواقع مختلفة من المدينة، وتغييرها بنقاط التفاف لتسهيل الحركة المرورية على امتداد هذه المحاور، مع توفير سائر متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على حد سواء، بما يقلل من زمن التنقل من موقع لآخر، مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة ومن ثم لانسيابية الحركة المرورية حسب الكثافة الموجودة على كل طريق، وقد أسهمت هذه الجهود في فك الاختناقات المرورية في عدد من التقاطعات الحيوية في المدينة، وسرعة نقل حركة المركبات من مكان إلى آخر.