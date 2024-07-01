تعزيزًا لمرونة التدفق المروري.. "أمانة الطائف" تدعم طريق الملك خالد بمحاور التفاف

استحدثت أمانة الطائف عددًا من نقاط الالتفاف على عدد من الطرق الرئيسة لدعم تحرير الحركة المرورية بالاتجاهات كافة، في مواكبة لإلغاء عدد من الإشارات المرورية في تقاطعات مختلفة بما يجعل الحركة أكثر انسيابية في تلك الطرق، ومن أهمها طريق الملك خالد الذي يبدأ من تقاطع طريق الجنوب ويصل إلى طريق الطائف - الرياض (المطار)، مرورًا بتقاطعات شارع خالد بن الوليد والجال والبيعة وجبرا.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الأمانة لتسهيل الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسة، ورفع كفاءة وتعزيز شبكة الطرق الداخلية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي وجودتها، وقد حددت الأمانة بالتنسيق مع إدارة المرور عددًا من التقاطعات الحيوية وإلغاء الإشارات المرورية فيها، واستحداث نقاط التفاف على سائر الاتجاهات، وذلك ضمن برنامج تطوير الطرق والمحاور الرئيسة، وتم تحرير الحركة المرورية على امتداد هذه الطرق وجعلها سالكة دون إشارات مرورية لدعم مرونة تدفق المركبات دون عوائق.
وجاء إلغاء إشارات مرورية في مواقع مختلفة من المدينة، وتغييرها بنقاط التفاف لتسهيل الحركة المرورية على امتداد هذه المحاور، مع توفير سائر متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على حد سواء، بما يقلل من زمن التنقل من موقع لآخر، مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة ومن ثم لانسيابية الحركة المرورية حسب الكثافة الموجودة على كل طريق، وقد أسهمت هذه الجهود في فك الاختناقات المرورية في عدد من التقاطعات الحيوية في المدينة، وسرعة نقل حركة المركبات من مكان إلى آخر.
وجرى دعم الدورانات ونقاط الالتفاف الحرة بعدد من وسائل السلامة المرورية ومنها مخفضات السرعة والمطبات الصناعية وتوسعة مسارات المركبات، ودعمها بالخطوط والشواخص الأرضية، ووضع اللوحات الإرشادية والأرصفة الدائرية، وممكنات عدم التداخل المروري في نقاط الالتفاف المستحدثة.