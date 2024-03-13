"المسند": لا يمكن التنبؤ بحدوث عاصفة رملية اعتماداً على سرعة الرياح فقط

وبيّن أن سرعة الرياح ليست العامل الوحيد والفريد في نشوء العواصف الرملية، إذ تفصح الدراسات العلمية أن العواصف الرملية تنشأ عند سرعات ريحية مختلفة، مما يوحي أن هناك عوامل أخرى تساهم في تكون العواصف الغبارية، منها على سبيل المثال لا الحصر: الرطوبة الجوية، درجة الحرارة، الضغط الجوي، الرياح العمودية، وتصادم الرياح.