"أمانات المناطق" تحذر من إلقاء مخلَّفات أعمال البناء في غير أماكنها المخصصة

وتهدف الجولات الرقابية الحفاظ على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة وحمايتها من التعديات، ورصد عدم التزام المقاولين بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة الأعمال الإنشائية مثل خلط الإسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين خارج السور المؤقت، وعدم نظافة الموقع في أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة.