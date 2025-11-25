علامة HONOR توسّع حضورها في المملكة بافتتاح متجرها الـ 11 في «الياسمين مول» بجدة

كما تستند خطط الشركة على تعزيز الشراكات المؤثرة في المجتمع السعودي، من بينها شراكتها مع نادي الهلال، إضافة إلى كونها الشريك الرسمي للهواتف الذكية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الذي جمع أكثر من 2,000 لاعب من 100 دولة وجوائز تجاوزت 70 مليون دولار.