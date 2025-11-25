علامة HONOR توسّع حضورها في المملكة بافتتاح متجرها الـ 11 في «الياسمين مول» بجدة

• يشكل المتجر الجديد خطوة هامة تعزز من توسع الشركة السريع في مختلف أنحاء المملكة ودعمها لمسيرة التحول الرقمي.
• يستعرض المتجر أحدث الأجهزة الذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي ضمن مساحة تبلغ 195 متراً مربعاً.
• يأتي الافتتاح امتداداً لحضور HONOR المتنامي في فعاليات بارزة مثل مؤتمر ومعرض ليب 2025، أحد أبرز الأحداث التقنية، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وشراكاتها الوطنية المتعددة ومنها شراكتها مع نادي الهلال.
أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن افتتاح متجرها الـ 11 في المملكة العربية السعودية داخل «الياسمين مول» بجدة، في خطوة جديدة ضمن خطتها المتسارعة للتوسع محلياً. ويعكس هذا الافتتاح التزام HONOR الراسخ بتقديم تقنيات متطورة وتجربة تسوق متميزة لأحد أسرع أسواقها نمواً حول العالم.
يمتد المتجر على مساحة 195 متراً مربعاً، ويضم أحدث هواتف HONOR الرائدة، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية، ومجموعة واسعة من المنتجات الذكية. ويتيح المتجر للزوار تجربة الابتكارات مباشرة، ومشاهدة عروض حيّة، والحصول على دعم احترافي داخل مساحة حديثة تراعي سهولة الحركة والتفاعل المباشر وجودة الخدمة.
وبهذه المناسبة، قال جيري لياو، المدير العام لـ HONOR في السعودية: "تُعد المملكة أحد أهم أسواق HONOR عالمياً، ويعكس نمو الشركة المستمر فيها ثقة المستهلكين واهتمامهم بمنتجاتنا. ويمثل افتتاح متجرنا الـ 11 خطوة جديدة نحو توفير تقنيات متطورة وتجارب تسوق راقية تتيح لعملائنا استكشاف منتجاتنا الرائدة والذكية عن قرب".
تصميم يلبّي التطلعات المتنامية للعملاء في السعودية
تم تصميم المتجر لمواكبة احتياجات العملاء الباحثين عن أجهزة حديثة تدعم أسلوب حياتهم اليومي، ومحبي اقتناء أحدث الهواتف الرائدة، إلى جانب العائلات وزوار المول الذين يفضلون تجربة المنتجات مباشرة. وتُعد جدة والمنطقة الغربية عموماً من أهم الأسواق التي تسعى الشركة لتعزيز حضورها فيها، ما يجعل اختيار «الياسمين مول» موقعاً استراتيجياً لهذا التوسع.
كما يشكّل المتجر وجهة للإعلاميين المتخصصين بالتقنية، وصنّاع المحتوى، وشركاء قطاع التجزئة، الذين يسهمون بدور كبير في تعزيز حضور HONOR داخل المملكة.
افتتاح مميز بعروض خاصة
شهد افتتاح المتجر الجديد في 21 نوفمبر حضوراً لافتاً وكبيراً من الزوار والإعلاميين ومحبي أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات المبتكرة، ما يعكس قوة العلامة في المنطقة الغربية. وقدمت HONOR عروضاً حصرية تضمنت سماعات بلوتوث بسعر 19.9 ريال سعودي فقط، وهاتف HONOR Magic V3 القابل للطي بسعر 2,999 ريالاً سعودياً.
التزام راسخ بدعم مستقبل السعودية الرقمي
يمثل هذا الافتتاح جزءاً من مسيرة HONOR المستمرة منذ 5 أعوام في المملكة، والتي شهدت خلالها مشاركات فعّالة في المنصات التقنية الوطنية، وفي مقدمتها مؤتمر ومعرض ليب 2025، أحد أبرز الأحداث التقنية التي تضم الشركات العالمية ورواد الابتكار.
وخلال مشاركاتها في ليب، أعلنت HONOR عن مجموعة من المنتجات المتقدمة وشراكات استراتيجية مخصصة للسوق السعودي، ما يعزز حضورها في بيئة تقنية تشهد تطوراً سريعاً.
كما تستند خطط الشركة على تعزيز الشراكات المؤثرة في المجتمع السعودي، من بينها شراكتها مع نادي الهلال، إضافة إلى كونها الشريك الرسمي للهواتف الذكية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الذي جمع أكثر من 2,000 لاعب من 100 دولة وجوائز تجاوزت 70 مليون دولار.
تجربة فريدة وسلسة
يوفر المتجر الجديد تجربة تسوق مريحة ومباشرة، سواء لعشاق التقنية أو للعائلات التي تزور المول خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويجسد المتجر رؤية HONOR في تقريب التكنولوجيا من الناس من خلال مساحات حديثة غنية بالتجربة ومواكبة لتوقعات الجيل الرقمي.
ويمثل افتتاح متجر «الياسمين مول» خطوة مهمة ضمن خطة توسع HONOR في المملكة. ومع استمرار الشركة في افتتاح المزيد من المتاجر وتعزيز شراكاتها وإطلاق أحدث منتجاتها، تبقى رؤيتها ثابتة في تقديم تقنيات متقدمة وتجارب مستخدم مميزة في مختلف مناطق المملكة.