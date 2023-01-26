"إتقان العقارية" و"سيسرا العقارية" تطرحان 298 قطعة زراعية فريدة للبيع بالمزاحمية وجهة السياحة والترفيه للعاصمة الرياض

أعلنت شركة "إتقان العقارية" وشركة "سيسرا"، عن بدء البيع لمخطط القصور الريفية بمحافظة المزاحمية، والذي يضم 298 قطعة زراعية تبلغ مساحتها الإجمالية 3.240.322.53 مترًا مربعًا، ويشكل فرصًا استثمارية فريدة تزيد قيمتها المالية وأهميتها العقارية مع كل خطوة تخطوها المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تعزز من مركزية المزاحمية كنقطة جذب سياحي؛ لقربها من الرياض التي تُعد من أهم المراكز المالية والاقتصادية بالشرق الأوسط.
وأوضحت "الشركتان المُسَوّقتان" في بيان صحفي، أن مخطط "القصور الريفية" المُزمَع بيعه يُعتبر من الكنوز الزراعية الفريدة في منطقة المزاحمية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بجوار طريق "الرياض- بيشة"، وبالقرب من مفارق الطرق الرئيسية بالمنطقة مثل طريق جو والمزاحمية وضرما؛ مما يزيد من النمو الاقتصادي الهائل لموقع المخطط لاكتمال الخدمات الكهربائية، ووفرة المياه الجوفية ومناخ صالح لخيارات استثمارية واسعة تخدم مدينة الرياض والمشاريع السياحية.
ونوّهتا بأن المخطط يُعتبر فرصة ثمينة للنخبة، ووجهة الترفيه؛ لكونه يتربع على عرش المشاريع العقارية الرائدة بالمملكة كمشروع "القدية" العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والفنون بالمملكة، الذي يقع على بُعد 17 كيلو منه، وقربه من جامعة الملك سعود بالمزاحمية والمستشفى العام؛ حيث يُعد فرصة مستقبلية واعدة للباحثين عن استثمارات فريدة تخدم المنطقة وتواكب كفاءات عالية لحركة النمو التي تشهدها منطقة الرياض.
ودعت "إتقان العقارية" و"سيسرا العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء عبر البيع المباشر لمخطط القصور الريفية بمحافظة المزاحمية، إلى التواصل عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو بزيارة مكاتبها في الرياض وجدة، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو الجوال رقم "0508639999"، أو الجوال "0551133207".