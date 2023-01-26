"إتقان العقارية" و"سيسرا العقارية" تطرحان 298 قطعة زراعية فريدة للبيع بالمزاحمية وجهة السياحة والترفيه للعاصمة الرياض

أعلنت شركة "إتقان العقارية" وشركة "سيسرا"، عن بدء البيع لمخطط القصور الريفية بمحافظة المزاحمية، والذي يضم 298 قطعة زراعية تبلغ مساحتها الإجمالية 3.240.322.53 مترًا مربعًا، ويشكل فرصًا استثمارية فريدة تزيد قيمتها المالية وأهميتها العقارية مع كل خطوة تخطوها المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تعزز من مركزية المزاحمية كنقطة جذب سياحي؛ لقربها من الرياض التي تُعد من أهم المراكز المالية والاقتصادية بالشرق الأوسط.