إنجاز علمي وعالمي متميّز.. جامعة جازان تحقّق مراكز متقدّمة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات

حقّقت جامعةُ جازان عددًا من المراكز المتقدّمة على مستوى جامعات العالم في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات لعام 2024م، في إنجاز علمي وعالمي متميز.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، أن تحقيق الجامعة لهذه المراكز جاء بعد حصول التخصصات الطبية والصحية بالجامعة على المركز "401" إلى "500" على مستوى جامعات العالم، فيما سجّلت التخصصات الهندسية بالجامعة المركز "501" إلى "600" على مستوى جامعات العالم، وحصلت تخصصات علوم الحاسب الآلي وعلوم الحياة على المركز "601" إلى "800" على مستوى الجامعات العالمي، والمركز "801" إلى "1000" في العلوم الفيزيائية.
وبيّن أن جامعة جازان دخلت لأول مرة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2023م، محقّقةً بذلك المركزَ "7" على مستوى الجامعات الحكومية السعودية والخاصة.