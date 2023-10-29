إنجاز علمي وعالمي متميّز.. جامعة جازان تحقّق مراكز متقدّمة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، أن تحقيق الجامعة لهذه المراكز جاء بعد حصول التخصصات الطبية والصحية بالجامعة على المركز "401" إلى "500" على مستوى جامعات العالم، فيما سجّلت التخصصات الهندسية بالجامعة المركز "501" إلى "600" على مستوى جامعات العالم، وحصلت تخصصات علوم الحاسب الآلي وعلوم الحياة على المركز "601" إلى "800" على مستوى الجامعات العالمي، والمركز "801" إلى "1000" في العلوم الفيزيائية.