الرياض تحتضن لقاءً سعوديًا إماراتيًا قطريًا للتعاون وتبادل الخبرات في قطاع الإبل

احتضنت الرياض لقاءً سعوديًا إماراتيًا قطريًا لدعم وزيادة التعاون في قطاع الإبل، حيث التقى المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني رئيس نادي قطر لمزاين الإبل حمد العذبة ومدير مهرجان الظفرة للإبل محمد المهيري وتمت مناقشة الموضوعات التي من شأنها الدفع بالمهرجانات إلى مستويات أكثر فائدة للمُلاك والأسواق.
وقد شاركت الأطراف المجتمعة تجاربها في تنظيم الفعاليات المصاحبة ومدى تبادل الخبرات وتسهيل حركة المشاركين وتهيئة الأجواء المُحفّزة لهم.
وتبادل المجتمعون الآراء حول العمل على وجود أسواق وحراك اقتصادي وتجاري مُشترك بالنظر إلى مواقيت الفعاليات في كل بلد مع دراسة معايير ذات إطار واحد للحد من العبث والسعي ووضع تعاريف واضحة للعمليات الجراحية الداخلة على الإبل أو الجراحات التجميلية والبيطرة على وجه العموم.
وقدّم المدير التنفيذي لنادي الإبل السعودي المهندس بندر القحطاني عرضًا عن الإجراءات والتشريعات الموضوعة من النادي كمنصّة "وثّقها" لتوثيق السلالات وكذلك مشروع التأمين على نقل الإبل "أمّنها".
لافتًا إلى أن النادي يسير بخطى متسارعة نحو تحويل قطاع الإبل إلى الإنتاجية والمساهمة في رفع الدخول والعوائد.
فيما رحّب كل من رئيس نادي قطر لمزاين الإبل ومدير مهرجان الظفرة للإبل بالتعاون الدائم والمثمر مع نادي الإبل في السعودية وتذليل كل الصعاب لتحقيق سهولة التنقّل للإبل بين الدول الثلاث وتنمية القطاع من الجوانب كافّة.