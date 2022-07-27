الرياض تحتضن لقاءً سعوديًا إماراتيًا قطريًا للتعاون وتبادل الخبرات في قطاع الإبل

وتبادل المجتمعون الآراء حول العمل على وجود أسواق وحراك اقتصادي وتجاري مُشترك بالنظر إلى مواقيت الفعاليات في كل بلد مع دراسة معايير ذات إطار واحد للحد من العبث والسعي ووضع تعاريف واضحة للعمليات الجراحية الداخلة على الإبل أو الجراحات التجميلية والبيطرة على وجه العموم.