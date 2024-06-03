من ثمار الرؤية.. برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر أقصى درجات الرعاية للحجاج

تمارس المملكة دورًا تاريخيًا، قيادة وحكومة وشعبًا، في خدمة الإسلام والمسلمين وتسخير كافة الخدمات ماديًا وبشريًا للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء شعائرهم.