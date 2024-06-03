من ثمار الرؤية.. برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر أقصى درجات الرعاية للحجاج

تمارس المملكة دورًا تاريخيًا، قيادة وحكومة وشعبًا، في خدمة الإسلام والمسلمين وتسخير كافة الخدمات ماديًا وبشريًا للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء شعائرهم.
وجاءت رؤية 2030 لتقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المسلمين لتأدية الركن الخامس في تجربة إيمانية وإثراء رحلة الحاج بجميع تفاصيلها.
وجاء تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشنه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2019 كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي شهدت نهجًا استراتيجيًا للتطوير على المستويات كافة.
وحقق البرنامج نقلة نوعية في مختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام عبر خطوات متسارعة للتيسير عليهم منذ قبل الوصول إلى منافذ المملكة من خلال توفير مرافق بجودة عالية وبنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية لينعم الحجيج القادمون من شتى بقاع الأرض بأقصى درجات الراحة والاطمئنان.
وتبذل المملكة جهودًا جليلة لتيسير أداء الحج؛ لأداء أمانة شرف خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.