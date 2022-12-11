adidas تكشف عن كرة "الحلم".. الكرة الرسمية لنصف النهائي ونهائيات مونديال قطر

ويتيح الابتكار، مع بيانات موضع اللاعب، معلومات فورية لحكام الفيديو للمساعدة في تحسين اتخاذ القرار لجعل عملية التحكيم أكثر سلاسة؛ حيث توفر التكنولوجيا الجديدة تنبيهًا آليًا عن التسلل لفريق VAR، من خلال الجمع بين بيانات تتبع الكرة التي تم التقاطها بواسطة أجهزة الاستشعار داخل الكرة وتطبيق الذكاء الاصطناعي.