adidas تكشف عن كرة "الحلم".. الكرة الرسمية لنصف النهائي ونهائيات مونديال قطر

كشفت شركة adidas اليوم عن كرة "الحلم"- الكرة الرسمية للمباريات نصف النهائية والنهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ حيث تأتي كرة الحلم بعد إطلاق كرة "الرحلة" الرسمية التي تم اللعب بها في دور المجموعات.
تتميز كلتا الكرتين باستخدام التقنية نفسها، حيث تم تصميمهما وفق خاصية تدعم أعلى السرعات في اللعبة حيث إنهما تحلقان في الجو بسرعة تفوق أي كرة أخرى في كأس العالم. تتميز كرة الحلم أيضًا بتصميم فنّي فريد من نوعه، يليق بمناسبة تاريخية مثل المباريات النهائية لكأس العالم FIFA.
وتم تنسيق التصميم على خلفية ذهبية مزخرفة تتميز بنمط مثلث دقيق، مستوحى من صحاري المنطقة المتلألئة التي تحيط بالمدينة، ولون كأس العالم FIFA وخطوط علم قطر. تكمل اللمسات الحمراء الجريئة التصميم، مما يعكس العمارة الانسيابية لدولة قطر، وكذلك يجسد علمها.
وتعكس الكرة اسمها بجدارة، وهو "الحلم"؛ فهي مرتبطة بألوان ساعات الشفق، حيث تلتقي السماء الحمراء برمال الصحراء وقت الغسق، وهو وقت ستتحقق فيه الأحلام تحت الأضواء الكاشفة لاستاد لوسيل مسرح المباراة النهائية.
وقال Nick Craggs المدير العام -قسم كرة القدم لدى adidas: "تعد كرة الحلم بمثابة منارة تسلط الضوء على عظمة الرياضة وقدرة كرة القدم على توحيد العالم. سيشاهد الملايين من كل بلد تقريبًا في جميع أنحاء العالم الحدث المميز، يجمعهم شغفهم باللعبة. نتمنى كل التوفيق لجميع الفرق المشاركة في المراحل النهائية من البطولة؛ لأنها تتنافس ضمن أكبر حدث تشهده كرة القدم على الإطلاق".
وتم تصميم كرة الحلم من الداخل إلى الخارج باستخدام بيانات من الاختبارات والأبحاث الصارمة في مخابر adidas بالإضافة إلى أنفاق الرياح واختبارها على أرض الملعب، كما تتميز بنفس الشكل الجديد وملمس السطح الذي تم تقديمه عبر كرة الرحلة:
CTR-CORE - وسط مبتكر داخل الكرة تم ضبطه لدعم اللعب السريع والدقيق مع أقصى قدر من الحفاظ على الشكل وحبس الهواء.
SPEEDSHELL - يتميز جلد الكرة المصنوع من مادة البولي يوريثين (PU) بأنسجة مايكرو وماكرو وتصميم سطح مكون من 20 قطعة.
وتتميز كرة الحلم، التي تستخدم أحدث الابتكارات التكنولوجية في تصميم الكرات، على نفس تقنية كرة adidas Connected Ball غير المسبوقة التي تم استخدامها في كرة الرحلة، والتي أثبتت أنها لا تقدر بثمن في مساعدة حكام المباريات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة خلال بطولة كأس العالم.
ويتيح الابتكار، مع بيانات موضع اللاعب، معلومات فورية لحكام الفيديو للمساعدة في تحسين اتخاذ القرار لجعل عملية التحكيم أكثر سلاسة؛ حيث توفر التكنولوجيا الجديدة تنبيهًا آليًا عن التسلل لفريق VAR، من خلال الجمع بين بيانات تتبع الكرة التي تم التقاطها بواسطة أجهزة الاستشعار داخل الكرة وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
تم تصميم الكرة أيضًا مع مراعاة البيئة كأولوية قصوى، وقد تم إيلاء جميع العناصر الداخلة في إنتاجها عناية فائقة، حيث إن كرة الحلم هي أول كرة نصف نهائي ونهائي بطولة كأس العالم، مصنوعة باستخدام أحبار ومواد لاصقة تعتمد على الماء فقط.
سيتم طرح كرة الحلم اليوم 11 ديسمبر وستكون متاحة حصريًا عبر موقع adidas.com وضمن متاجر adidas للتجزئة.