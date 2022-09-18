وزارة العدل تُطلق تحديثات للخدمات القضائية عبر بوابة "ناجز"

وأتاحت الوزارة إمكانية استعراض جميع سندات التكاليف القضائية مع إتاحة خيار الاعتراض عليها، فضلاً عن تمكين المستفيد من أدوات أكثر تفاعلية من حيث التعديل على طلب الاعتراض على حكم أو النقض أثناء المدة النظامية، وبعد انتهاء المدة يرسل الطلب بشكلٍ تلقائي للدائرة القضائية.