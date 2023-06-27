مركز "العمليات الأمنية" يختتم معرضه التعريفي والتوعوي بالظهران

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد برقم طوارئ موحد هو (911)، وتعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي نفذتها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.